«Не вешай нос!» Михаил Кержаков поддержал Дмитрия Чистякова на фоне подозрений «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал одноклубника Дмитрия Чистякова на фоне информации о том, что клуб из Санкт-Петербурга подозревает защитника в намеренной плохой игре в матче с «Ахматом».
«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьёт по репутации человека.
Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» — написал Кержаков в своих соцсетях.
Напомним, в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол в ворота «Зенита». На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой. После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава клуба.
- 7 ноября 2022
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