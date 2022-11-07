«Реал» летом планировал вернуть своего воспитанника за € 5 млн

Защитник «Райо Вальекано» Франсиско Гарсия, являющийся воспитанником мадридского «Реала», рассказал, что летом мог вернуться в стан действующих чемпионов Испании.

«Переход в тот трансферный рынок зависел от других игроков, от других сделок. Были вещи, которые не произошли, так что моя карьера тоже сильно не изменилась. Я был счастлив в «Райо Вальекано» и, в конце концов, горжусь тем, что продолжаю защищать цвета этой команды. Надеюсь, мы закончим сезон как можно лучше.

Да, я всегда это говорил и никогда не скрывал: одна из моих целей — вернуться в «Реал». Но я также чётко понимаю, чего хочу прямо сейчас и что должен делать. «Райо» сделал на меня ставку, и я очень рад быть здесь. Стараюсь изо всех сил на поле и за его пределами, продолжаю совершенствоваться и оставаться в той форме, которую я показывал до сих пор», — приводит слова Гарсии Cadena Ser.

23-летний Гарсия был арендован «Райо Вальекано» у «Реала» летом 2020 года, а через сезон выкуплен за € 2 млн. У «Реала» есть опция выкупа футболиста за € 5 млн. В нынешнем сезоне Гарсия в 12 матчах отдал результативную передачу.

Видеообзор. «Севилья» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:

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