Вундеркинд «Барселоны» вспомнил о разговоре с Хави

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде вспомнил о разговоре с главным тренером Хави, рассказал о своей мечте и опыте игры на правом фланге.

«Когда я говорил с Хави, то он сказал мне, что у меня есть атакующий потенциал и много возможностей для улучшения своей игры в обороне. Для меня Жорди Альба является эталоном. Он даёт мне очень хорошие советы. Конкуренция всегда хороша и делает нас всех лучше. Для меня большая честь делить эту позицию с Жорди и Маркосом Алонсо.



Моя мечта? Возможность сыграть на чемпионате мира. Семья и друзья не позволяют мне «улететь» и следят за тем, чтобы звёздная болезнь не ударила мне в голову.

Игра на правом фланге? Это вызов, который даёт мне больше опыта. Мы, футболисты, должны быть готовы играть там, где это нужно команде», — приводит слова Бальде Esport3.

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