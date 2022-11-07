Гаджиев — об отказе Карпина возглавить Армению: мне его решение понятно. Он поступил верно

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал отказ главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина возглавить национальную команду Армении.

«Мне его решение понятно. Он поступил верно. Ему Россия ближе, чем Армения. Я уважительно отношусь к любым сборным и странам, а особенно к странам бывшего Советского Союза. Для меня все из этих республик, включая Украину, Беларусь, Армению, Грузию и все среднеазиатские республики, все они братские.



Но на сегодняшний день я являюсь гражданином Российской Федерации: не хотел бы жить в другом месте — ни в этих странах, ни в какой-нибудь Англии. И сегодня, в этой ситуации, я не хотел бы тренировать никакие другие страны. Я понимаю, что меня никто никуда не приглашает, но это моя точка зрения. Поэтому я понимаю Карпина и поддерживаю его», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.