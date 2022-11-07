Гвардиола примет решение о продлении контракта с «Манчестер Сити» во время паузы на ЧМ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола примет решение о продолжении карьеры в английском клубе во время паузы на чемпионат мира 2022 года, сообщает Daily Mail.
Контракт 51-летнего испанца с «горожанами» истекает летом 2023 года. Он руководит командой с 2016 года. Вместе с «Манчестер Сити» Гвардиола выиграл 11 трофеев, в том числе четыре раза стал чемпионом Англии.
По информации источника, жена Гвардиолы Кристина имеет большое влияние на решения тренера. Она и их младшая дочь Валентина уехали в Барселону в 2019 году, где занимаются управлением своим бизнесом.
«Манчестер Сити» на текущий момент не рассматривает вариант, при котором Гвардиола покинет клуб летом, и строит свои дальнейшие планы, исходя из того, что испанец останется главным тренером «горожан».
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии
- 7 ноября 2022
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