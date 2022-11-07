Александр Рязанцев: сборной России необходимы хорошие спарринги, чтобы был смысл в сборах

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев заявил, что сборная России по футболу должна играть с сильными соперниками во время сборов национальной команды.

«Карпину будет сложно удержать уровень сборной без игровой практики. Моё мнение — сборной России необходимы хорошие спарринги, чтобы был смысл в командных сборах», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах решениями УЕФА и ФИФА. Наша национальная команда сыграет со сборными Таджикистана и Узбекистана. Встречи пройдут 17 ноября и 20 ноября соответственно. В прошлом матче сборная России встречалась с командой Киргизии в сентябре этого года (2:1).