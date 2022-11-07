Доход «Манчестер Сити» превысил € 700 млн — это второй показатель в английской истории

Доходы «Манчестер Сити» за прошедший налоговый год достигли € 704,18 млн. Это второй показатель в истории для английских клубов. Лучший результат удерживает «Манчестер Юнайтед», который в сезоне-2018/2019 получил доход в сумме € 719,08 млн. Об этом сообщает The Telegraph.
Коммерческий доход «Манчестер Сити» составил € 354,84 млн. Эта цифра увеличилась почти на 14% за год благодаря 12 новым глобальным и региональным партнёрским сделкам и является самым высоким показателем в истории английского футбола. Чистая прибыль «Манчестер Сити» составила € 47,82 млн.
«Манчестер Сити» в 13 матчах чемпионата Англии набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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