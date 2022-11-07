Кто выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2022/2023?

Сегодня, 7 ноября, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Сформировались следующие пары:

«Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция);

«Бенфика» (Португалия) — «Брюгге» (Бельгия);

«Порту» (Португалия) — «Интер» (Италия);

«Манчестер Сити» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия);

«Тоттенхэм» (Англия) — «Милан» (Италия);

«Челси» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Наполи» (Италия) — «Айнтрахт» (Германия);

«Реал» Мадрид (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто, по вашему мнению, выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2022/2023?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка».