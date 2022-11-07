Кечинов: решение Карпина отказаться возглавить Армению в пользу России достойно уважения

Бывший российский футболист Валерий Кечинов прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина отказаться от работы в национальной команде Армении.

«Однозначно решение Карпина отказаться возглавить сборную Армении в пользу России достойно уважения. Я его прекрасно знаю — он любит Россию. Он будет ждать того момента, когда нам разрешат играть в официальных турнирах. Это достойный поступок.



У него ещё команда «Ростов». Он и за этих футболистов в ответе. Как тут бросать? Он сделал всё правильно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что перед продлением контракта со сборной России Валерий Карпин вёл переговоры с Арменией, однако сделал выбор в пользу нынешнего места работы. Также специалист тренирует «Ростов».