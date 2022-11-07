Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данни: уверен, Дзюба не останется без команды. Ему подойдёт любой сильный клуб

Данни: уверен, Дзюба не останется без команды. Ему подойдёт любой сильный клуб
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни прокомментировал расторжение контракта своего экс-одноклубника нападающего Артёма Дзюбы с турецким клубом «Адана Демирспор»

«Я не знаю, что произошло в Турции и почему Дзюба там не заиграл, но я прекрасно знаю качества Артёма. Он потрясающий футболист и настоящий профессионал. Уверен, Дзюба не останется без команды, это просто невозможно. Артём обязательно найдёт себе клуб и вернётся на поле. Дзюбе подойдёт любая сильная команда, он будет полезен всем», — приводит слова португальца «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что российский форвард расторг контракт с «Адана Демирспор». За турецкий клуб Дзюба сыграл всего в пяти матчах, в которых забил единственный гол.

Новость по теме
«Адана Демирспор» продал всего около 200 футболок с фамилией Артёма Дзюбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022