Данни: уверен, Дзюба не останется без команды. Ему подойдёт любой сильный клуб
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни прокомментировал расторжение контракта своего экс-одноклубника нападающего Артёма Дзюбы с турецким клубом «Адана Демирспор»
«Я не знаю, что произошло в Турции и почему Дзюба там не заиграл, но я прекрасно знаю качества Артёма. Он потрясающий футболист и настоящий профессионал. Уверен, Дзюба не останется без команды, это просто невозможно. Артём обязательно найдёт себе клуб и вернётся на поле. Дзюбе подойдёт любая сильная команда, он будет полезен всем», — приводит слова португальца «РБ Спорт».
Напомним, ранее стало известно, что российский форвард расторг контракт с «Адана Демирспор». За турецкий клуб Дзюба сыграл всего в пяти матчах, в которых забил единственный гол.
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