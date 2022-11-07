УЕФА выпустил ролик с призывом экономить электроэнергию
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил рекламный ролик с призывом экономить электроэнергию. Ролик адресован населению многих государств Европы и сделан совместно с Европейской комиссией.
Каждое действие по экономии электроэнергии на видео сопровождается бурными овациями из мира футбола.
Ролик УЕФА с призывом экономить электроэнергию:
Ролик опубликован на YouTube-канале Европейской Комиссии
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Таким образом, сборная России потеряла шанс побороться за выход на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Кроме того, национальная команда не попала на жеребьёвку Евро-2024, а значит, пропустит континентальное первенство.
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