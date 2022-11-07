Владелец «Ливерпуля» выставил клуб на продажу после 12 лет во главе команды

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» выставлен на продажу компанией «Fenway Sports Group», сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
«В последнее время произошёл ряд смен владельцев, а также появлялось немало слухов о смене владельцев клубов английской Премьер-лиги. В связи с этим нас регулярно спрашивают о статусе «Fenway Sports Group» (FSG) в качестве владельцев «Ливерпуля».
FSG часто получала предложения от третьих лиц, заинтересованных в том, чтобы стать акционерами «Ливерпуля». Ранее FSG заявляла, что при правильных условиях мы бы рассмотрели вопрос о новых акционерах, если это будет отвечать интересам футбольного клуба «Ливерпуль».
FSG по-прежнему полностью делает всё для успеха «Ливерпуля» как на поле, так и за его пределами», — говорится в официальном заявлении компании для The Athletic.
На текущий момент неизвестно, с кем ведутся переговоры и на какой они стадии, но FSG открыты к предложениям. Основатель компании, Джон Генри, приобрёл «Ливерпуль» в 2010 году. За время его правления клуб выиграл Лигу чемпионов (2019) и АПЛ (2020).
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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