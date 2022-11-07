Стали известны пары 1/16 финала Лиги конференций сезона-2022/2023. Жеребьёвка состоялась сегодня, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).



В первом раунде плей-офф примут участие 16 клубов. Это восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и восемь команд, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

«Карабах» (Азербайджан) — «Гент» (Бельгия).

«Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария).

«Лацио» (Италия) — ЧФР (Румыния).

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лех» (Польша).

«Брага» (Португалия) — «Фиорентина» (Италия).

АЕК (Греция) — «Днепр-1» (Украина).

«Шериф» (Молдавия) — «Партизан» (Сербия).

«Лудогорец» (Болгария) — «Андерлехт» (Бельгия).

Победители двухматчевых противостояний встретятся в 1/8 финала с «Истанбул Башакшехир», «Вест Хэм Юнайтед», «Вильярреалом», «Ниццей», «АЗ», «Юргорденом», «Сивасспором» и «Слованом».

Финал Лиги конференций пройдёт в Праге 7 июня 2023 года.