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Стали известны пары 1/16 финала Лиги конференций

Стали известны пары 1/16 финала Лиги конференций
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Стали известны пары 1/16 финала Лиги конференций сезона-2022/2023. Жеребьёвка состоялась сегодня, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

В первом раунде плей-офф примут участие 16 клубов. Это восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и восемь команд, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

  • «Карабах» (Азербайджан) — «Гент» (Бельгия).
  • «Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария).
  • «Лацио» (Италия) — ЧФР (Румыния).
  • «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лех» (Польша).
  • «Брага» (Португалия) — «Фиорентина» (Италия).
  • АЕК (Греция) — «Днепр-1» (Украина).
  • «Шериф» (Молдавия) — «Партизан» (Сербия).
  • «Лудогорец» (Болгария)  — «Андерлехт» (Бельгия).

Победители двухматчевых противостояний встретятся в 1/8 финала с «Истанбул Башакшехир», «Вест Хэм Юнайтед», «Вильярреалом», «Ниццей», «АЗ», «Юргорденом», «Сивасспором» и «Слованом».

Финал Лиги конференций пройдёт в Праге 7 июня 2023 года.

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