Стали известны пары 1/16 финала Лиги конференций
Поделиться
Стали известны пары 1/16 финала Лиги конференций сезона-2022/2023. Жеребьёвка состоялась сегодня, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
В первом раунде плей-офф примут участие 16 клубов. Это восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и восемь команд, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).
- «Карабах» (Азербайджан) — «Гент» (Бельгия).
- «Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария).
- «Лацио» (Италия) — ЧФР (Румыния).
- «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лех» (Польша).
- «Брага» (Португалия) — «Фиорентина» (Италия).
- АЕК (Греция) — «Днепр-1» (Украина).
- «Шериф» (Молдавия) — «Партизан» (Сербия).
- «Лудогорец» (Болгария) — «Андерлехт» (Бельгия).
Победители двухматчевых противостояний встретятся в 1/8 финала с «Истанбул Башакшехир», «Вест Хэм Юнайтед», «Вильярреалом», «Ниццей», «АЗ», «Юргорденом», «Сивасспором» и «Слованом».
Финал Лиги конференций пройдёт в Праге 7 июня 2023 года.
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
16:49
-
16:37
-
16:32
-
16:21
-
16:15
-
16:11
-
16:09
-
16:04
-
15:53
-
15:47
-
15:44
-
15:42
-
15:37
-
15:34
-
15:29
-
15:19
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:15
-
14:01
-
14:01
-
13:28
-
13:25
-
13:17
-
13:09
-
13:07
-
13:00
Партнерский контент