Солдатенков: даже сейчас не знаю, как говорить о попадании в расширенный состав сборной

Футболист «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал попадание в расширенный список сборной России на ноябрьский сбор. Он назвал это событие волнительным моментом в своей карьере.



«Даже сейчас не знаю, как говорить о попадании в расширенный состав сборной России. Волнительный момент. Возможно, большой шаг вперёд», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах решениями УЕФА и ФИФА. Наша национальная команда сыграет со сборными Таджикистана и Узбекистана. Встречи пройдут 17 ноября и 20 ноября соответственно. В прошлом матче сборная России встречалась с командой Киргизии в сентябре этого года (2:1).