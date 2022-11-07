Солдатенков: даже сейчас не знаю, как говорить о попадании в расширенный состав сборной
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Футболист «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал попадание в расширенный список сборной России на ноябрьский сбор. Он назвал это событие волнительным моментом в своей карьере.
«Даже сейчас не знаю, как говорить о попадании в расширенный состав сборной России. Волнительный момент. Возможно, большой шаг вперёд», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах решениями УЕФА и ФИФА. Наша национальная команда сыграет со сборными Таджикистана и Узбекистана. Встречи пройдут 17 ноября и 20 ноября соответственно. В прошлом матче сборная России встречалась с командой Киргизии в сентябре этого года (2:1).
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