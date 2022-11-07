Защитник ЦСКА Гаич: Зобнин должен был первым выбить мяч
Поделиться
Сербский защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал резонансный эпизод дерби со «Спартаком» (2:2). На 17-й минуте встречи спартаковец Роман Зобнин просил серба выбить мяч, так как игрок армейцев Хорхе Карраскаль лежал на газоне. Гаич проигнорировал просьбу соперника и продолжил атаку ЦСКА, которая завершилась голом Фёдора Чалова.
«Зобнин заявил, что я поступил неправильно, и в том моменте должен был быть фэйр-плей? Ха-ха, а какое тогда правильное решение?
Тогда соперник должен был первым выбить мяч, однако он продолжил игру. Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин потребовал от меня остановить игру. Однако это был не тот момент, когда я должен выбить мяч и остановиться», — приводит слова Гаича «РБ Спорт».
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:42
-
17:31
-
17:29
-
17:14
-
17:10
-
16:49
-
16:37
-
16:32
-
16:21
-
16:15
-
16:11
-
16:09
-
16:04
-
15:53
-
15:47
-
15:44
-
15:42
-
15:37
-
15:34
-
15:29
-
15:19
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:19
Партнерский контент