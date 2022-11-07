Защитник ЦСКА Гаич: Зобнин должен был первым выбить мяч

Сербский защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал резонансный эпизод дерби со «Спартаком» (2:2). На 17-й минуте встречи спартаковец Роман Зобнин просил серба выбить мяч, так как игрок армейцев Хорхе Карраскаль лежал на газоне. Гаич проигнорировал просьбу соперника и продолжил атаку ЦСКА, которая завершилась голом Фёдора Чалова.



«Зобнин заявил, что я поступил неправильно, и в том моменте должен был быть фэйр-плей? Ха-ха, а какое тогда правильное решение?



Тогда соперник должен был первым выбить мяч, однако он продолжил игру. Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин потребовал от меня остановить игру. Однако это был не тот момент, когда я должен выбить мяч и остановиться», — приводит слова Гаича «РБ Спорт».

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