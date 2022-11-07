«Саутгемптон» объявил об увольнении Хазенхюттля с поста главного тренера

«Саутгемптон» принял решение об увольнении главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля. Временно исполнять обязанности наставника первой команды будет Рубен Сельес.
«Хазенхюттль, назначенный главным тренером в декабре 2018 года, покидает клуб. Он внёс значительный вклад в развитие команды. Мы запомним его за многие знаковые матчи, а также за ключевую роль в развитии инфраструктуры нашего клуба, идентичности и игрового стиля. Однако сейчас мы считаем, что настало подходящее время для внесения изменений.
Все, кто связан с клубом, хотели бы выразить Ральфу свою искреннюю благодарность за все его усилия, а также за непоколебимую преданность делу, которую он проявлял на протяжении всего своего пребывания на посту главного тренера», — говорится в заявлении на официальной странице клуба.
Последним матчем «Саутгемптона» под руководством Хазенхюттля стала домашняя игра с «Ньюкаслом», в котором «святые» потерпели разгромное поражение со счётом 1:4.
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