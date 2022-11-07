«Жребий снова дал нам трудного соперника». Хави — о паре «Барселона» — «МЮ» в Лиге Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал жеребьёвку 1/16 финала Лиги Европы, в котором сине-гранатовым предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».
«Жребий снова подбросил нам самого трудного соперника, как было и на групповом этапе Лиги чемпионов. Удача не на нашей стороне. «Манчестер Юнайтед» – серьёзный соперник. Клуб с такой богатой историей — худшее, что мы могли пожелать на этой стадии турнира», — приводит слова Хави британское издание The Athletic.
«Манчестер Юнайтед» оказался на этой стадии турнира, заняв второе место в своей группе Лиги Европы вслед за «Реалом Сосьедад». «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, заняв третье место в своём квартете. Её опередили «Бавария» и «Интер». Первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится 16 февраля, а ответный будет сыгран через неделю — 23 числа.
Черчесов – футболистам «Ференцвароша» после победы: «Неплохо!»
- 7 ноября 2022
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:42
-
17:31
-
17:29
-
17:14
-
17:10
-
16:49
-
16:37
-
16:32
-
16:21
-
16:15
-
16:11
-
16:09
-
16:04
-
15:53
-
15:47
-
15:44
-
15:42
-
15:37
-
15:34
-
15:29
-
15:19
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:19