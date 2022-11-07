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«Жребий снова дал нам трудного соперника». Хави — о паре «Барселона» — «МЮ» в Лиге Европы

«Жребий снова дал нам трудного соперника». Хави — о паре «Барселона» — «МЮ» в Лиге Европы
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал жеребьёвку 1/16 финала Лиги Европы, в котором сине-гранатовым предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».

«Жребий снова подбросил нам самого трудного соперника, как было и на групповом этапе Лиги чемпионов. Удача не на нашей стороне. «Манчестер Юнайтед» – серьёзный соперник. Клуб с такой богатой историей — худшее, что мы могли пожелать на этой стадии турнира», — приводит слова Хави британское издание The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» оказался на этой стадии турнира, заняв второе место в своей группе Лиги Европы вслед за «Реалом Сосьедад». «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, заняв третье место в своём квартете. Её опередили «Бавария» и «Интер». Первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится 16 февраля, а ответный будет сыгран через неделю — 23 числа.

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