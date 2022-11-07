Директор «Реала» — о матчах с «Ливерпулем» в 1/8 ЛЧ: нет смысла жаловаться на жребий

Директор по связям с общественностью «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мадридской команде выпал английский «Ливерпуль».

«Это повторение последнего финала двух команд с историей. Безусловно, это будет сильное противостояние, увлекательное для всех болельщиков. Мы преисполнены надежд, ведь мы — команда-чемпион. Постараемся отстоять своё имя. Конечно, мы хорошо знаем соперника, с которым нам предстоит столкнуться. Матчи будут захватывающими. Сделаем всё возможное, чтобы выйти в четвертьфинал.



«Ливерпуль» — команда-чемпион, у них очень энергичный стадион. Это крайне сложный соперник, но мы — «Реал Мадрид», и все знают, что это соревнование значит для нас. Мы чемпионы, и будем жить преисполненными надежд.

Второй матч пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» при поддержке наших болельщиков, а все в Европе знают, что это значит. Мы полностью доверяем нашим игрокам и сделаем всё возможное. Нам нет смысла жаловаться на жребий», — приводит слова Бутрагеньо издание Sport.es.

Первый матч между командами состоится 14 февраля на «Энфилде», а ответная встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» 7 марта.