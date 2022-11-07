Кристиан Нобоа оценил ничейный результат в матче «Сочи» — «Спартак»
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился эмоциями об игре его команды с московским «Спартаком», которая завершилась ничейным результатом — 1:1.
«Игра в матче со «Спартаком» — супер. Вся команда — молодцы! Мы показали характер», — сказов Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, Нобоа не принял участие в матче с красно-белыми из-за травмы икроножной мышцы, которая вывела игрока из строя на четыре-пять недель. Эквадорец провёл за команду уже 15 встреч в рамках Российской Премьер-Лиги, в которых забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу. В следующем туре чемпионата его команда встретится с подмосковными «Химками». Матч состоится в воскресенье, 13 ноября. Начало — в 16:30 мск.
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