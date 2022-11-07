Главный тренер «Крыльев» Осинькин оценил вызов Пиняева и Солдатенкова в сборную России
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на попадание игроков своей команды Сергея Пиняева и Александра Солдатенкова в окончательный список сборной России на ноябрьский сбор.
«Мы рады за ребят! Рады, что футболисты «Крыльев Советов» могут прогрессировать до уровня сборной России. Надеюсь, они закрепятся в национальной команде на долгое время.
Мы разговаривали с Карпиным — он интересовался состоянием Пиняева. Интересовался и Солдатенковым. В том числе узнавал у меня о тех ребятах, которые были вызваны на прошлый сбор. Был разговор и о Глушенкове. Но решение принимать Валерию Георгиевичу — он его принял», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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