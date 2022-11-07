«Весь город салюты пускает, ха-ха». Спортдиректор «Оренбурга» — о Сычевом в сборной

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился эмоциями от вызова нападающего команды Владимира Сычевого в окончательную заявку сборной России на предстоящие товарищеские матча в ноябре.

«В «Оренбурге» очень рады, что Владимир попал в окончательный список сборной России. Весь город гуляет, салюты пускает, ха-ха. Мы все переживали: хотелось, чтобы его вызвали. Это успех! Дальше всё зависит только от него», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Первую встреча подопечных Карпина состоится 17 ноября в Душанбе, где команда сыграет с Таджикистаном, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября российская сборная проведёт матч с Узбекистаном, начало в 15:00 мск.