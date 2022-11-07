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39-летний Дани Алвес попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре

39-летний Дани Алвес попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре
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Пресс-служба сборной Бразилии огласила заявку на чемпионат мира в Катаре

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Тьяго Силва («Челси», Англия), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Данило («Ювентус», Италия), Алекс Теллес («Севилья», Испания), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Эдер Милитао («Реал», Испания), Бремер («Ювентус», Италия), Дани Алвес («УНАМ Пумас», Мексика)

Полузащитники: Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Лион», Франция), Фабиньо («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Эвертон Рибейро («Фламенго»)

Нападающие: Неймар («ПСЖ», Франция), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Антони («Манчестер Юнайтед», Англия), Родриго («Реал», Испания), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Англия), Педро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал», Англия).

Главным тренером сборной Бразилии является Тите.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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