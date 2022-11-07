Источник: Педриньо отстранён от тренировок основного состава «Локомотива»

Бразильского нападающего «Локомотива» Педриньо отстранили от тренировок с основным составом команды. Как сообщает Metaratings, причиной этого стали разногласия с тренерским штабом железнодорожников.
В связи с этим футболист отсутствовал в заявке на игру с «Уралом» (2:2) в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Клуб решил применить подобные санкции в качестве воспитательных мер по отношению к игроку, так как тот пока не может принять требования тренерского штаба московской команды.
Педриньо перешёл в «Локомотив» в начале сентября, перед самым закрытием летнего трансферного окна. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в шести встречах российского чемпионата, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом в трёх матчах Фонбет Кубка России у Педриньо четыре забитых гола.
- 7 ноября 2022
-
21:20
-
21:16
-
21:05
-
20:51
-
20:45
-
20:39
-
20:23
-
20:21
-
20:07
-
20:06
-
20:01
-
19:51
-
19:41
-
19:35
-
19:26
-
19:15
-
19:06
-
18:59
-
18:45
-
18:43
-
18:41
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:42
-
17:31
-
17:29
-
17:14
-
17:10
-
16:49
-
16:37
-
16:32
-
16:21