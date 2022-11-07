Источник: Педриньо отстранён от тренировок основного состава «Локомотива»

Бразильского нападающего «Локомотива» Педриньо отстранили от тренировок с основным составом команды. Как сообщает Metaratings, причиной этого стали разногласия с тренерским штабом железнодорожников.

В связи с этим футболист отсутствовал в заявке на игру с «Уралом» (2:2) в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Клуб решил применить подобные санкции в качестве воспитательных мер по отношению к игроку, так как тот пока не может принять требования тренерского штаба московской команды.

Педриньо перешёл в «Локомотив» в начале сентября, перед самым закрытием летнего трансферного окна. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в шести встречах российского чемпионата, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом в трёх матчах Фонбет Кубка России у Педриньо четыре забитых гола.