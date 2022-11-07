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Сын Стрельцова: Дзюба в «Торпедо»? За такие деньги можно купить двух хороших середнячков

Сын Стрельцова: Дзюба в «Торпедо»? За такие деньги можно купить двух хороших середнячков
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Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

«Дзюба может перейти в «Торпедо»? Мне не очень нравится его игра. Напоминает Дубинина в «Спартаке». Он говорил: «Вы мне в ноги не давайте, вы мне на голову давайте». У меня к игре Дзюбы не очень хорошее отношение. За такие деньги можно купить двух хороших середнячков.

Его тактика и техника уже всем ясна: или он будет кому-то скидывать, или сам уходить. Игра пойдёт только на него. Двое его сожрут — есть смысл его брать? На маленькие деньги он не пойдёт. Есть ли смысл растрачивать такие капиталы? Выйдет он, отдаст одну-две — и всё», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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