«Это не уровень Иванова — арбитра ФИФА». И. Федотов — о судействе в матче ЦСКА

Российский арбитра Игорь Федотов подробно разобрал ошибки судьи Сергея Иванова в матче между ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» (поражение армейцев 0:1).

«Иванов мне не очень понравился. На 11-й минуте он неверно показал жёлтую карточку Фуксу: игрок ЦСКА стремился к мячу, а соперник завалился раньше контакта. Почему-то Иванов решил, что это нарушение, хотя там ничего не было.



На 59-й минуте Иванов снова неверно показал жёлтую игроку ЦСКА — на этот раз Мойзесу, который вступил в единоборство и выставил руку в сторону. Я считаю, что правильно было бы продолжить игру.



90+3-я минута: Иванов пропустил нарушение, «Нижний» провёл атаку и забил гол, но вмешался VAR. Это нарушение в первичной фазе атаки: игрок «Нижнего» сделал неестественное движение рукой, и за счёт этого мяч попал к его партнёру, после чего команда буквально за три касания забила гол. Ошибка Иванова, который, как и в двух предыдущих эпизодах, находился в идеальной позиции.



На 90+7-й минуте Иванов не показал жёлтую игроку «Нижнего» за срыв перспективной атаки. Игроки ЦСКА побежали отыгрываться, а тот просто завалил соперника без попытки сыграть в мяч.



Очень странная работа. Это не уровень Иванова — арбитра ФИФА», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.