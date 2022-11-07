Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью с «Омонией» в матче чемпионата Кипра

Сегодня, 7 ноября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Кипра — «Арис» из Лимасола, за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, принимал «Омонию». Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск.

Первые полчаса команды не могли поразить ворота друг друга, хотя ближе к этому были хозяева, которые нанесли три удара в створ. Когда казалось, что к перерыву голов забито не будет, форвард «Ариса» Александр Кокорин на 39-й минуте после розыгрыша с углового открыл счёт в этой встрече. Затем игра успокоилась, но это не помешало «Омонии» сравнять счёт — случилось это на 70-й минуте благодаря голу Гари Хупера. В оставшееся время команды голов не забили, и матч закончился вничью — 1:1. Кокорин провёл на поле все 90 минут.

После этой встречи «Арис» набрал 22 очка и остался на второй строчке кипрского чемпионата, отставая от лидирующего «Пафоса» на четыре очка. «Омония», у которой теперь 13 очков, осталась на девятом месте.

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