Агент: ничего не знаю об отстранении Педриньо от тренировок с основным составом «Локо»

Агент бразильского форварда «Локомотива» Педриньо Фернандо Гарсия отреагировал на информацию, согласно которой игрок отстранён от тренировок с основной командой железнодорожников. Ранее сообщалось, что причиной этого стали разногласия футболиста и тренерского штаба «Локомотива».



«Ничего не знаю об отстранении Педриньо от тренировок с основным составом «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Бразилец перешёл в «Локомотив» в начале сентября, перед закрытием летнего трансферного окна. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в шести встречах российского чемпионата, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом в трёх матчах Фонбет Кубка России у Педриньо четыре забитых гола.