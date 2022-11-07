Вингер «МЮ» Антони бурно отреагировал на новость о вызове в сборную Бразилии на ЧМ

Сегодня, 7 ноября, главный тренер сборной Бразилии Тите огласил окончательную заявку команды на предстоящий чемпионат мира в Катаре. В итоговый состав попал в том числе вингер «Манчестер Юнайтед» Антони, который вместе с семьёй бурно отреагировал на эту новость.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ:

«Это для тебя! Благодарю тебя, Боже! Спасибо вам всем… друзьям, семье, маме, папе, братьям! Люблю тебя! Как же много эмоций!», — написал Антони на своей странице в социальных сетях.

Напомним, чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Антони, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в летнее трансферное окно, в этом сезоне провёл за «красных дьяволов» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.