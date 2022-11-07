Форвард ПСВ Коди Гакпо первым в европейском сезоне набрал 30 очков по системе «гол+пас»

Форвард ПСВ Коди Гакпо, который в матче с «Аяксом» (2:1) отметился голевой передачей, первым в европейском сезоне принял участие в 30 мячах своей команды, сообщает телеканал «Футбол».



На 23-й минуте игры Гакпо прорвался по левому флангу и выполнил подачу на Люка де Йонга, который переправил мяч в сетку ворот «Аякса» и открыл счёт в матче.



Форвард провёл за клуб из Эйндховена 19 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.



Гакпо является воспитанником академии ПСВ. За основную команду 23-летний футболист выступает с 2018 года. В 103 играх за клуб Гакпо забил 36 голов.



В составе национальной команды Нидерландов форвард провёл девять матчей, забив трижды.



Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

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