«Арсенал» троллит Обамеянга, а Дайер – «Тоттенхэм» (и 1/8 ЛЧ). 126-й выпуск подкаста

Очередной футбольный уикенд в Европе завершён. «Чемпионат» предлагает обсудить наиболее яркие события минувшего тура в топ-чемпионатах в нашем традиционном подкасте.
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Гриша пишет о футболе здесь. Иногда даже обходится без слова «кабздец».
Кирилл рассказывает о дилемме Дешама с группой атаки в сборной Франции. И о том, как Дешам её решает.
Таймкоды:
00:10 – Привет, дерби!
02:37 – Опять Обамеянг затерялся в важном для «Арсенала» матче
23:44 – Конте и Клопп отказались от своих стилей
44:58 – Аааа!!! «Ювентус» выше «Интера» в таблице
52:40 – Отрыв «Наполи», особенность «Аталанты» и празднование Лукмана.
59:58 – Ибаньес – друг Дайера
01:05:54 – Атмосфера римского дерби
01:08:11– Каким мы запомним Пике?
01:17:27 – Коротко говорим о жеребьёвке ЛЧ (ну и «Барса» – «МЮ»)
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