Кечинов: не показалось, что Ваноли тренер, способный вывести команду на приличный уровень

Бывший российский футболист Валерий Кечинов прокомментировал назначение экс-тренера «Спартака» Паоли Ваноли в итальянскую «Венецию».



«Мне сложно что-то прогнозировать. Однако, если брать «Спартак», то мне не показалось, что он хороший тренер, способный вывести команду на приличный уровень. Будем надеяться, что в «Венеции» получится: даст команде то, что нужно. Все люди растут, в том числе и тренеры. Самое главное, что работает», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу. Минувшим летом итальянца в «Спартаке» сменил Гильермо Абаскаль.