Нигматуллин — о Карпине: тренировать Россию гораздо престижнее, чем Армению

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине, который продлил контракт с командой до 2024 года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что до подписания нового соглашения специалист вёл переговоры с командой Армении.



«Думаю, Карпин, как и я, верит, что в ближайшем будущем сборная Россия вернётся на европейскую арену. При всём уважении, но тренировать Россию гораздо престижнее, чем Армению. К тому же у него идёт совмещение… Совмещать работу в Россию и тренировать сборную Армении было бы крайне сложно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Валерий Карпин начал работу в качестве главного тренера национальной команды в 2021 году. Под его руководством сборная России по футболу квалифицировалась в стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако не смогла принять участие в этих играх из-за отстранения по решению ФИФА и УЕФА.