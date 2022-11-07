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Баженов — о Ваноли в «Венеции»: красивый город и блестящая форма. Ещё и Черышев в команде

Баженов — о Ваноли в «Венеции»: красивый город и блестящая форма. Ещё и Черышев в команде
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение бывшего тренера красно-белых Паоло Ваноли в «Венецию». Отметим, что за итальянскую команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.

«Я не специалист по карьере Ваноли, но если такой вариант нашёлся, то почему бы и нет? Красивый город и блестящая форма. Ещё и Черышев в команде. Могу только пожелать удачи!», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу. Минувшим летом итальянца в «Спартаке» сменил Гильермо Абаскаль.

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