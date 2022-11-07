Мануэль Нойер: задумаюсь о завершении карьеры в сборной, если станем чемпионами мира

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер перед чемпионатом мира в Катаре высказался о целях команды на турнире и о продолжении им карьеры в немецкой сборной.



«Я предполагаю, что чемпионат мира в Катаре будет для меня последним, хотя возможно, что это не так. Очевидно, это будет зависеть от исхода турнира. Если мы станем чемпионами мира, я подумаю о том, чтобы попрощаться с национальной сборной. Не боюсь говорить, что мы хотим выиграть турнир в Катаре. Но мы знаем, что нам будут противостоять многие сильные команды», — приводит слова Нойера Bild.



Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Германия выступит в группе Е, её соперниками станут команды Испании, Коста-Рики и Японии.

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