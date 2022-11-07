Мануэль Нойер: задумаюсь о завершении карьеры в сборной, если станем чемпионами мира
Поделиться
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер перед чемпионатом мира в Катаре высказался о целях команды на турнире и о продолжении им карьеры в немецкой сборной.
«Я предполагаю, что чемпионат мира в Катаре будет для меня последним, хотя возможно, что это не так. Очевидно, это будет зависеть от исхода турнира. Если мы станем чемпионами мира, я подумаю о том, чтобы попрощаться с национальной сборной. Не боюсь говорить, что мы хотим выиграть турнир в Катаре. Но мы знаем, что нам будут противостоять многие сильные команды», — приводит слова Нойера Bild.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Германия выступит в группе Е, её соперниками станут команды Испании, Коста-Рики и Японии.
Новость по темеНагельсман: вся Германия рада, что Нойер вернулся в строй
Президент ФИФА призвал защитить окружающую среду:
Комментарии
- 8 ноября 2022
-
00:30
-
00:12
-
00:06
- 7 ноября 2022
-
23:51
-
23:47
-
23:44
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:25
-
22:25
-
22:16
-
22:10
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:49
-
21:45
-
21:44
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:05
-
20:51
-
20:45
-
20:39
-
20:23
-
20:21
Партнерский контент