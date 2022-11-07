«Райо Вальекано» — «Реал»: Милитао забил с углового и вывел «сливочных» вперёд

Сегодня, 7 ноября, проходит матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» принимает мадридский «Реал». Встреча проходит на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хуана Мунуэры прозвучал в 23:00 мск.

Милитао («Реал Мадрид») забивает после углового

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На 41-й минуте мадридцы исполняли угловой удар. После навеса Марко Асенсио мяч полетел в центр штрафной, где центральный защитник Эдер Милитао беспрепятственно переправил мяч в ворота — 2:1.

«Реал», сыгравший 12 матчей, занимает второе место турнирной таблицы, набрав 32 очка. Мадридский клуб отстаёт от лидирующей «Барселоны» на два очка, но каталонцы уже провели свой матч 13-го тура. «Райо Вальекано» располагается на девятой позиции чемпионата, в активе команды 18 очков.