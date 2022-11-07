Сборная Дании огласила заявку на чемпионат мира в Катаре

Пресс-служба сборной Дании назвала 21 игрока, которые попали в окончательную заявку на чемпионат мира в Катаре. Ещё пять футболистов будут названы позже.



Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Оливер Кристенсен («Герта», Германия).



Защитники: Симон Кьер («Милан», Италия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Йоаким Мехле («Аталанта», Италия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Расмус Кристенсен («Лидс», Англия), Йенс Ларсен («Трабзонспор», Турция), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Даниэль Васс («Брондбю).



Полузащитники: Томас Дилейни («Севилья», Испания), Матиас Йенсен («Брентфорд», Англия), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед», Англия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм», Англия).



Нападающие: Андреас Сков Ольсен («Брюгге», Бельгия), Йеспер Линдстрём («Айнтрахт», Германия), Андреас Корнелиус («Копенгаген»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол», Испания), Каспер Дольберг («Севилья», Испания), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия).



Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Датчане на групповой стадии встретятся с Францией, Тунисом и Австралией.

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