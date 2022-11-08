«Райо Вальекано» — «Реал»: Трехо реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд — 3:2

Сегодня, 8 ноября, проходит матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» дома принимает мадридский «Реал». Встреча проходит на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хуана Мунуэры прозвучал в 23:00 мск.
На 65-й минуте судья назначил пенальти в ворота мадридской команды за игру в штрафной площади Даниэля Карвахаля. К точке подошёл Оскар Трехо, который не смог переиграть голкипера Тибо Куртуа. Однако затем арбитр заставил игроков перебить пенальти (вратарь вышел за линию ворот раньше времени), и в этот раз Трехо был точен — 3:2.
«Реал», сыгравший 12 матчей, занимает второе место турнирной таблицы, набрав 32 очка. Мадридский клуб отстаёт от лидирующей «Барселоны» на два очка, но каталонцы уже провели свой матч 13-го тура. «Райо Вальекано» располагается на девятой позиции чемпионата, в активе команды 18 очков.
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