Гендиректор «Ренна» — о матче с «Шахтёром»: это не самая яркая афиша

Генеральный директор «Ренна» Оливье Клоарек высказался о результатах жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы, где команда предстоит встретиться с донецким «Шахтёром».
«Это какая-то особенная жеребьевка, потому что матчи состоятся через три месяца. Неизвестно, в какой форме будет каждая команда. Как и киевское «Динамо», «Шахтёр» развивается в очень специфических условиях. Нам придётся ехать в Варшаву. Это не самая яркая афиша на бумаге, но это команда, привыкшая к европейским соревнованиям, способная сыграть вничью с «Реалом». «Шахтёр» остается громким именем в Европе. У нас есть амбиции пройти следующий раунд, для этого нам понадобится хорошо укомплектованный стадион «Роазон Парк» в ответном матче», — приводит слова Клоарека официальный сайт «Ренна».
Матчи 1/16 финала состоятся 16 и 23 февраля.
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