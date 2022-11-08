«Райо Вальекано» в матче с «Реалом» обновил рекорд, установленный в 1977 году

«Райо Вальекано» благодаря домашней победе над мадридским «Реалом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Испании обновил одно из собственных статистических достижений, сообщает Opta Jose в «Твиттере».
Как отмечает источник, игроки «Райо Вальекано» забили три мяча в ворота мадридского «Реала» лишь во второй раз в истории Примеры. Впервые им это удалось 45 лет назад – в 1977 году, когда была одержана победа с аналогичным счётом (3:2).
Напомним, после этой встречи «Реал» остался на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 32 очка. Отставание команды Карло Анчелотти от лидирующей «Барселоны» составляет два балла. «Райо Вальекано» благодаря этой победе набрал 21 очко и поднялся на восьмое место испанского чемпионата.
Комесанья открывает счёт в матче «Райо Вальекано» — «Реал» (3:2).
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 8 ноября 2022
-
01:52
-
01:46
-
01:33
-
01:19
-
01:14
-
01:01
-
00:40
-
00:30
-
00:12
-
00:06
- 7 ноября 2022
-
23:51
-
23:47
-
23:44
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:25
-
22:25
-
22:16
-
22:10
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:49
-
21:45
-
21:44
-
21:35
-
21:27
-
21:20