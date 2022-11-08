«Райо Вальекано» в матче с «Реалом» обновил рекорд, установленный в 1977 году

«Райо Вальекано» благодаря домашней победе над мадридским «Реалом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Испании обновил одно из собственных статистических достижений, сообщает Opta Jose в «Твиттере».

Как отмечает источник, игроки «Райо Вальекано» забили три мяча в ворота мадридского «Реала» лишь во второй раз в истории Примеры. Впервые им это удалось 45 лет назад – в 1977 году, когда была одержана победа с аналогичным счётом (3:2).



Напомним, после этой встречи «Реал» остался на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 32 очка. Отставание команды Карло Анчелотти от лидирующей «Барселоны» составляет два балла. «Райо Вальекано» благодаря этой победе набрал 21 очко и поднялся на восьмое место испанского чемпионата.

Комесанья открывает счёт в матче «Райо Вальекано» — «Реал» (3:2).

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