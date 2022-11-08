Анчелотти прокомментировал первое поражение «Реала» в нынешнем сезоне Ла Лиги

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении команды в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (2:3).
«Нам не хватает свежести, но это нормально после большого количества матчей. Нам нужно сделать оценку первой части сезона. Сегодня нас беспокоит поражение, но у нас хорошее положение в чемпионате Испании и мы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь нужно хорошо завершить матч с «Кадисом», — приводит слова Анчелотти AS.
Для «Реала» это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. После 13 туров команда занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 32 очка. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на два очка. В следующем туре «Реал» встретится с «Кадисом». Матч состоится 10 ноября.
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