Пиняев – о Лиге чемпионов: это мечта – оказаться там и стать одним из героев этой истории

18-летний российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своей главной футбольной мечте.

«Все хотят играть на высшем уровне, играть в топ-5 лиг и в Лиге чемпионов. Когда смотрю Лигу чемпионов, вижу по 60-70 тысяч зрителей, слышу, как поют гимн Лиги, это до мурашек. Это мечта — оказаться там и выходить под этот гимн и стать одним из героев этой истории, а не просто смотреть с трибуны или по телевизору.

Как вижу свою карьеру? Хочу по итогу оказаться в Европе в большой команде и быть на самом высшем уровне. Все понимаем, что Лига чемпионов — стимул.

Сейчас наших в Европе не так много, но вы сами знаете, сколько их там было раньше. Хочется вернуть былые времена. У нас много талантов, которые способны прогрессировать. Понятно, что сходу приехать туда и заиграть тяжело. Понятно, есть пример Хвичи, но это уникальный футболист, который попал в свою команду к своему тренеру, который ему доверяет. А так, когда ты попадаешь в европейскую команду, нужно время для адаптации к требованиям. Хочется, чтобы побольше игроков уезжало и были по итогу лидерами команд», — приводит слова Пиняева «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Пиняев принял участие в 13 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Пиняев не смог повторить челлендж от Зане.