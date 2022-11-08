Куртуа: в этом году «Реал» пропускает много глупых голов из-за отсутствия концентрации

30-летний бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении «сливочных» в гостевой игре 13-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (2:3).
«Райо» проводит отличный сезон, и мы знали, что это будет сложная игра. Уже в первом тайме мы не справились с задачей. Наверное, на нашей физической форме сказывается большое количество игр. Думаю, что ничья с «Жироной» была более неудачной игрой. Сегодня просто был не наш день, а соперник провёл хорошую встречу.
Перебитый пенальти? Всё справедливо, мы увидели, что Карвахаль вбежал в штрафную раньше. В этой ситуации не было моей вины.
В этом году «Реал» пропускает очень много глупых голов из-за того, что игроки не сконцентрированы на 100%», — цитирует Куртуа Bernabeu Digital.
Напомним, в нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 13 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей, а в трёх встречах отстоял на ноль.
Трехо перебил пенальти после сейва Куртуа.
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