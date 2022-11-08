Сербский журналист считает, что Милан Гаич заслуживает место в сборной на ЧМ-2022

Сербский журналист издания B92 Sport Лука Николич высказался об игре своего 26-летнего соотечественника Милана Гаича, выступающего на позиции крайнего защитника за московский ЦСКА.

«Всегда ценил игру Гайича и теперь вижу, что в ЦСКА он стабильно хорошо играет на правом фланге в схеме 3-5-2. Для Гайича плюс, что главному тренеру сборной Драгану Стойковичу нравится схема с подходящей ему позицией. Да, позиция правого крайнего защитника самая слабая в сборной Сербии. Минус для Гайича в том, что Андрия Живкович и Дарко Лазович хорошо обосновались в составе, есть ещё и Неманья Радонич. Хотя у Гайича есть своя сила, чтобы навязать им борьбу.



Для Стойковича важно, чтобы футболист много играл в клубе. Это есть у Гайича в ЦСКА, но он не смотрится в списке на ЧМ-2022, хотя, вероятно, заслужил приглашение», — приводит слова Николича Metaratings.

Напомним, Гаич стал игроком ЦСКА летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента из «Црвены Звезды». В нынешнем сезоне он уже успел провести 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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