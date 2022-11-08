Иличич сумел побороть депрессию и отметился голом в дебютной игре за «Марибор»

34-летний словенский полузащитник Йосип Иличич, известный по выступлениям за «Аталанту», отметился забитым мячом в дебютной игре после возвращения в местный «Марибор».
Хавбек появился на поле в матче с «Мурой» (5:1) с выхода на замену на 77-й минуте и уже через 12 минут отличился с пенальти. Последний раз Йосип выходил на поле в официальной игре в заключительном туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 с «Эмполи» (0:1), а до этого пропустил из-за депрессии около шести месяцев. При этом, судя по опубликованным снимкам, футболист значительно прибавил в весе с момента своих выступлений за «Аталанту».
Напомним, что Иличич переехал в Италию именно из «Марибора» ещё в 2010 году. Тогда он пополнил состав «Палермо», а затем оказался в «Фиорентине», откуда и перебрался в «Аталанту». Этим летом он вернулся на родину на правах свободного агента. Всего за карьеру он провёл 495 матчей, в которых отметился 141 забитым мячом и 86 результативными передачами.
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