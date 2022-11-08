Ари: Москва — это столица мира с богатой инфраструктурой. Бразилии тут не сравниться

36-летний бразильский нападающий Ари, имеющий российское гражданство и выступавший в РПЛ, сравнил условия для проживания в Бразилии и России.
«Россия и Бразилия — две совершенно разные страны. Я вырос в Бразилии, тут всегда тепло и море напротив дома, это подкупает. В России же есть Москва — это столица мира с богатой инфраструктурой и разнообразным досугом. Бразилии тут не сравниться.
Если бы была возможность объединить две эти страны, было бы идеально. Например, сделать большой пляж в России, как Копакабана. Этого мне очень не хватало, ха-ха», — приводит слова Ари Sport24.
Напомним, Ари за карьеру провёл 401 матч во всех турнирах, в которых отметился 124 забитыми мячами и 66 результативными передачами.
В Бразилии тренер ударил женщину-арбитра головой.
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