Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунёв: Азмун сейчас живёт в колхозе, ему только конюшни не хватает

Лунёв: Азмун сейчас живёт в колхозе, ему только конюшни не хватает
Комментарии

Российский вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунёв рассказал, почему живёт в Дюссельдорфе, а не в Кёльне, который ближе к Леверкузену.

«Когда я переходил в «Байер», в Кёльне было наводнение — Рейн вышел из берегов. И там не было даже возможности снять квартиру. Но, если бы ты приехал прошлой осенью и посмотрел, где я жил, этот вопрос был бы ещё актуальнее. Сейчас я хотя бы переехал поближе — в Дюссельдорф перебрался ближе к новому году. Первые полгода жил в Виллихе. Это что-то вроде села. Сердар, кстати, сам сейчас живёт в колхозе. Можешь прийти к нему в гости, посмотреть. Нет, понятно, что сам он живет в хороших условиях. Но в колхозе. Ему только конюшни не хватает. Возможно, он по этому принципу жилье выбирал. Сейчас посматривает через окно за соседскими лошадьми, подбирает себе», — приводит слова Лунёва Sport24.

Лёнев и Азмун оба выступают за «Байер». На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Андрей Лунёв показал, как изучает немецкий язык

Новость по теме
Агент Азмуна отреагировал на слухи об интересе московского «Динамо» к его клиенту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022