Ари: в России было много историй с расизмом
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Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Ари выразил свою любовь по отношению к России.
«Я люблю свой город и свою страну, но чувства, что я русский, никуда не делись и не денутся. У многих бразильцев сложилось мнение, якобы русские — очень жесткие и холодные люди. Своим примером показываю им, что это стереотипы. Да, было много историй с расизмом в России, и я тоже прошёл через это, но с большой гордостью заявляю, что стал первым темнокожим игроком сборной России. Очень рад, что ситуация меняется в лучшую сторону и к темнокожим со временем стали относиться с меньшей предвзятостью. Скажу больше, я хотел бы снять собственный фильм про Россию для Netflix и показать нашу страну в хорошем свете», – приводит слова Ари Sport24.
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