Александр Гацкан: «Ростову» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан высказался о перспективах клуба в нынешнем сезоне.

«Думаю, «Ростову» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда показывает, что готова к этому. Почему нет? Всё возможно.

Как я вижу, сейчас собралась настоящая, боеспособная команда. Такие ветераны, как Полоз, Байрамян, Песьяков, тот же Глебов, который давно в команде и знает все принципы Валерия Георгиевича. Плюс Комличенко, который уже давно себя зарекомендовал. Уткин – очень хорошее приобретение для «Ростова», их связка с Комличенко – топ. Они приносят команде очки. Очень хорошая команда. Есть молодёжь, которая не портит картину», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».

Напомним, после 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 32 очка.