Изидор: после тренировок в «Монако» на поле на целый час со мной задерживался Головин

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о совместных дополнительных тренировках с российским полузащитник «Монако» Александром Головиным.
«У меня всего два любимых гола за «Локомотив». Первый — мяч, что я забил «Спартаку». Ну и конечно же гол в ворота «Пари НН». Оба мяча я забил в своей любимой манере, над которой много работаю на тренировках.
В последнее время у меня не всегда хватает времени, чтобы тренировать этот удар. Сейчас у команды чисто английские недели — играем через два дня на третий. Тренировки стали короче и интенсивнее, нам нужно успевать восстанавливаться. Но обычно после тренировки я остаюсь и отрабатываю этот удар от 10 до 45 минут. А в «Монако» задерживался на поле на целый час. И часто вместе со мной оставался Александр Головин», — приводит слова француза „Матч ТВ“.
Напомним, в текущем сезоне Лиги 1 на счету Головина три гола и две результативные передачи в 13-ти матчах за клуб.
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