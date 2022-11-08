Паоло Мальдини признали лучшим менеджером в Европе

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини стал победителем номинации «лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере».

Напомним, 54-летний Мальдини в бытность игрока провёл всю карьеру в «Милане», он активно выступал за него с 1985 по 2009 год. В августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора.

В 13 матчах нынешнего сезона чемпионата Италии «Милан» набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Наполи» на шесть очков. В прошлом сезоне команда Стефано Пиоли впервые за 11 лет выиграла чемпионат страны.

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